رئيس وزراء طاجيكستان: بحر قزوين يعتبر اليوم أحد مراكز التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الوزراء الطاجيكي قاهر رسول زاده في كلمته في المنتدى الاقتصادي لدول بحر قزوين، في الظروف العالمية الحالية، يقع أحد مراكز التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي في حوض بحر قزوين، وأصبح بحر قزوين ذا أهمية خاصة بالنسبة للدول الأخرى في المنطقة".

وأضاف: "تم تطوير هذه التعاونات في مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة وحماية البيئة، وتساهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز التكامل الإقليمي".

وأشار رسول زاده: في مقابلة أجريت في هذا الصدد، تم التأكيد على أهمية هذه التعاونات. في عام 2025، من المتوقع أن تتزايد العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا بشكل كبير. وفي هذا الصدد، تم تقديم بعض المقترحات لتفسير التعاون، بما في ذلك إنشاء نظام موحد للاستثمار في آسيا وتطوير هذا الهيكل في طاجيكستان.

وقال: " أن التعاون الزراعي المشترك يمكن أن يلعب دوراً مهماً للمستثمرين من دول المنطقة، كما تم التأكيد على حماية البيئة باعتبارها أحد الجوانب الرئيسية لهذه التعاونات".

وأكد رئيس وزراء طاجيكستان: "في هذا الصدد، أرى من الضروري التأكيد على أنه في عام 2024، صدر قرار من قبل المنظمات الدولية وغيرها من البلدان الصديقة والشقيقة، يدعم المشاركة الفعالة في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في دوشنبه".

وتابع: "نقترح مبادرة عالمية وندعو الدول المطلة لبحر قزوين للتعاون في هذا الإطار". ومن الممكن أن يوفر هذا الإجراء آفاقا جديدة للتنمية والنمو لجميع بلدان المنطقة.

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