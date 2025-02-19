تحالف لوجستي لتطوير نقل البضائع والركاب في دول بحر قزوين

أفادت وكالة مهر للأنباء، أضافت فرزانه صادق، يوم الثلاثاء، على هامش المؤتمر الاقتصادي الثالث لدول حوض بحر قزوين، أن مواضيع جيدة تم طرحها في هذا المؤتمر بشأن الطرق والسكك الحديدية، وأننا تابعنا الاتفاقيات السابقة المبرمة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول بحر قزوين.

وأشارت إلى الاقتراح المقدم من قبل النائب الأول لرئيس الجمهورية بشأن تشكيل التحالف اللوجستي، قائلة: "يمكن أن يكون لهذا الاقتراح تأثير كبير، حيث تم إجراء الاتفاقيات الأولية، ومن المؤكد أن هذا التحالف سيكون مثمرًا في تبادل المعلومات اللوجستية بين الدول وكذلك في نقل البضائع والركاب، مما سيؤدي إلى تطوير السياحة بين دول حوض بحر قزوين."

كما أشارت وزيرة الطرق وبناء المدن إلى مشروع السكك الحديدية رشت-أستارا، موضحًا أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بمشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا وجمهورية أذربيجان، وقد تم إجراء تفاهمات مسبقة، ونحن الآن في مرحلة اتخاذ خطوات تنفيذية.

وقالت: "سنقدم قريبًا أخبارًا جيدة في هذا المجال."

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