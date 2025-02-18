قوات صابرين الخاصة التابعة للحرس الثوري ستتعامل مع العدو بقوة وسرعة وحسم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أكد العميد أحمد علي فضل اللهي، قائد لواء صابرين الخاص في القوات البرية للحرس الثوري الإسلامي، في إشارة إلى بدء المرحلة الثانية من مناورات الرسول الأعظم 19 للقوات البرية للحرس الثوري الإسلامي: "في هذه المناورات، ستنفذ قوات صابرين الخاصة عملية الانزال على مستوى عالٍ للغاية باستخدام الطائرات".

وتابع: "الدور الثاني لوحدة الصابرين سيكون في قضية طائرات الهليكوبتر". يهبط جنود المظليين من القوات الخاصة صابرين في المنطقة المطلوبة بواسطة طائرات الهليكوبتر. وسكون هناك لانزال الجنود من المروحيات لتعزيز المنطقة ومنع تقدم العدو دوراً آخر لقوات صابرين الخاصة في مناورات الرسول الأعظم.

وأضاف قائد لواء صابرين الخاص: "إن استخدام الطائرات الصغيرة بدون طيار والأسلحة الخاصة لمواجهة هذه التحديات الدقيقة هو أيضا تحت تصرف قوات الصابرين".

وتابع: "قوات الصابرين دخلت منطقة العمليات في طهران بعملية انتحارية سريعة في أقصر وقت ممكن. ومو الخصائص المهمة لقوات صابرين، هي القدرة العالية على الحركة والوصول إلى المرافق الحديثة، وستتعامل هذه القوات مع العدو بقوة وحسم وسرعة.

وفي المرحلة الثانية من مناورات الرسول الأعظم، دمرت الوحدة الصاروخية أهدافاً محاكاة متعددة ضمن دائرة 150 كيلومتراً في مناطق مختلفة بمجموعة متنوعة من الصواريخ الباليستية، بما في ذلك فجر 5 وتتمتع صواريخ فجر المطورة بخمسة رؤوس حربية خارقة، ويمكنها اختراق السواتر الخرسانية حتى عمق متر واحد.