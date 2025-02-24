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٢٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٣٤ ص

اغتيال أحد أفراد قوى الأمن الداخلي في خاش

اغتيال أحد أفراد قوى الأمن الداخلي في خاش

استشهد أحد أفراد قيادة قوى الأمن الداخلي (فراجا) في مدينة خاش في سيستان وبلوشستان.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن مركز الإعلام التابع لقيادة الشرطة في سيستان وبلوشستان، فقد تم اغتيال أحد موظفي قيادة الشرطة في مدينة خاش على يد مسلحين قبل ساعات.

تجري حاليًا جهود لتحديد هوية الجاني أو الجناة والقبض عليهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1954792

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