اغتيال أحد أفراد قوى الأمن الداخلي في خاش

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن مركز الإعلام التابع لقيادة الشرطة في سيستان وبلوشستان، فقد تم اغتيال أحد موظفي قيادة الشرطة في مدينة خاش على يد مسلحين قبل ساعات.

تجري حاليًا جهود لتحديد هوية الجاني أو الجناة والقبض عليهم.

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