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٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٢٩ م

بزشكيان: نحن من يقرر المستقبل وليس ترمب

بزشكيان: نحن من يقرر المستقبل وليس ترمب

اكد الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، مساء اليوم الخميس، ان ايران هي صاحبة القرار للمستقبل وليس ترامب، مشددا على ضرورة التغيير في وجهات النظر لافشال جميع العقوبات التي يفرضها ترامب على البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، في كلمة ألقاها في اجتماع مديري محافظة غرب طهران والمجلس الإداري لمدن مالارد وشهريار والقدس: خلاصة الإدارة هي معرفة الفرص والتهديدات داخل البلاد وخارجها ومعرفة نقاط القوة.

قال: ترامب يقول شيئاً، والبعض يؤقلم نفسه في اطار مايريده ترمب . . ماذا يريد ترمب أن يفعل؟ هنا نحن من يقرر كيف ينبغي لنا أن نصنع مستقبلنا. إذا لم نغير وجهة نظرنا، فقد فرضنا عقوبات على أنفسنا رسميا، ولكن إذا غيرنا وجهة نظرنا، فلن يصل ترامب إلى أي نتيجة، بغض النظر عن عدد العقوبات التي يفرضها.

رمز الخبر 1954636

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