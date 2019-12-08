ترمب: أنا أفضل صديق لإسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصف نفسه – خلال مؤتمر له في هوليوود بفلوريدا – بأنه أفضل صديق لدى إسرائيل في تاريخها وأوفى بوعوده التي قطعها على نفسه فيما يخص إسرائيل.

واعتبر تصويت اليهود الأمريكيين للحزب الديموقراطي بأنه خطأ كبير، قائلا إنه صوت العديد منكم لأشخاص في الإدارة السابقة سيكون عليكم في يوم ما تفسير ذلك لي إذ لا أعتقد أنهم أحبوا إسرائيل كثيرا.

وأضاف أنه في المقابل لم يكن لدى الدولة اليهودية يوما صديقا أفضل في البيت الأبيض من رئيسكم دونالد ترمب. وجاءت تصريحات ترمب خلال اجتماع المجلس الإسرائيلي الأمريكي، وهو منظمة غير ربحية من بين مموليها قطب الكازينوهات الملياردير اليهودي الأمريكي شيلدون أديلسون وزوجته ميريام، وكلاهما من أبرز أنصار ترامب.