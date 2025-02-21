الجيش الإيراني يبدأ مناورات ذو الفقار المشتركة غدا..سياري: أي ضرر يلحق بمصالحنا سيواجه ردا شديدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد مناورات "ذو الفقار 1403" المشتركة، الأدميرال حبيب الله سياري: "في مناورات "ذو الفقار 1403" التي تبدأ غدا السبت، سيتم عرض بعض قدرات القوات البرية والدفاع الجوي والبحرية الاستراتيجية ومقر الدفاع الجوي المشترك".

وأوضح قائد مناورات "ذو الفقار 1403" المشتركة أن نطاق منطقة المناورات سيكون سواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي حتى خط عرض 10 درجات، مضيفا: "في مناورات "ذو الفقار 1403" سيتم عرض بعض قدرات القوات البرية والدفاع الجوي والقوات البحرية الاستراتيجية ومقر الدفاع الجوي المشترك".

وقال الأدميرال سياري إن اختبار الأسلحة والذخائر الجديدة والذكية والدقيقة التي طورها الجيل الجديد للجيش هو الهدف الآخر لهذه المناورات، وأضاف: "التكتيكات والأسلحة والإبداع والابتكارات في هذه المناورات العسكرية مختلفة تماما عن الماضي".

أكد قائد مناورات "ذو الفقار 1403" المشتركة، أن أي عدو يعتقد أنه يستطيع المساس بمصالحنا على البر والجو والبحر، سيتكبد بالتأكيد أضرارا كبيرة، مشيرا إلى أن "الغرض من المناورات هو تعزيز قدرات الدفاع والردع ضد أي تهديد بري وجوي وبحري".

/انتهى/