قائد الجيش الإيراني: تم تحديث الخطط العملياتية لمواجهة الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، القائد العام للجيش، في المؤتمر الدولي الرابع لنشطاء المهدوية في مقر القوات الجوية: "أكد القائد الأعلى للقوات المسلحة(قائد الثورة آية الله الخامنئي) أنه إذا نفذ الأميركيون تهديداتهم، فسنتخذ إجراءات مماثلة، وإذا هاجموا أمن شعبنا، فسنهاجم أمنهم أيضًا".

وأكد اللواء موسوي: "كان هذا أمراً واضحاً لنا، وفي عصر نفس اليوم، قام القادة بتحديث خططهم لتنفيذ هذا الأمر، والآن نحن على أتم الاستعداد".

وأكد القائد العام للجيش: "نحن أمة شعارها "هيهات من الذلة".. لقد عقدنا عهداً مع إلهنا وقائدنا والأمة الإيرانية، وأقسمنا بدماء شهداء بلادنا، شهداء غزة ولبنان وشهداء محور المقاومة، بأننا سنقاوم الهيمنة الأميركية حتى النهاية، حتى يتوقفوا عن غطرستهم ويحترموا حقوق الشعوب".

وأضاف: "إن الرجال والنساء المقاومين اليوم في فلسطين وغزة ولبنان واليمن والعراق هم نماذج بارزة لإنتظاء امام العصر والزمان وحزب الله وأنصار الله وقوات الحشد الشعبي هم أبطال التاريخ والنجوم المضيئة التي تهتدي بها شعوب العالم الساعين إلى العدالة".

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