بدأت مناورات ذوالفقار المشتركة 1403 للجيش

أفادت وكالة مهر للأنباء،بدأت المرحلة الرئيسية من مناورات ذوالفقار المشتركة 1403 للجيش، صباح اليوم، برمز "يا بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف"، في نطاق سواحل مكران، بحر عمان، وشمال المحيط الهندي حتى مدار 10 درجات.

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