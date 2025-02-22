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٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٣٧ ص

بدأت مناورات ذوالفقار المشتركة 1403 للجيش

بدأت مناورات ذوالفقار المشتركة 1403 للجيش

بدأت المرحلة الرئيسية من مناورات "ذوالفقار المشتركة 1403" للجيش الإيراني صباح اليوم في سواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي.

أفادت وكالة مهر للأنباء،بدأت المرحلة الرئيسية من مناورات ذوالفقار المشتركة 1403 للجيش، صباح اليوم، برمز "يا بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف"، في نطاق سواحل مكران، بحر عمان، وشمال المحيط الهندي حتى مدار 10 درجات.

/انتهى/

رمز الخبر 1954666

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