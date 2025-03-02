النيجر: مقتل 11 جندياً في هجوم تبنته "القاعدة" قرب حدود الجزائر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قُتل 11 جندياً من النيجر، يوم الجمعة الماضي، في هجومٍ تبنته جماعة مرتبطة بتنظيم "القاعدة" في شمالي البلاد قرب الحدود مع الجزائر، وتم دفنهم، أمس السبت، في بلدية أغاديز وفق موقع "إير إنفو" النيجري ، ومصادر محلية ورسمية.

وقال الموقع إنّ مراسم دفن الجنود كان بحضور عددٍ من المسؤولين العسكريين، من بينهم الجنرال موسى صلاح برمو رئيس أركان القوات المسلحة.

من ناحيتها، أفادت الإذاعة الوطنية بأنّ القوات النيجرية "تعرّضت لكمين نصبه مسلحون في أثناء قيامهم بدورية".

وأضافت الإذاعة أنّ الجنرال برمو "توجه بعد ذلك إلى مستشفى أغاديز للاطمئنان عن صحة العسكريين المصابين في الهجوم نفسه".

نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية عبد الرحيم دقلو وزعيم جيش تحرير شعب السودان - شمال عبد العزيز الحلو خلال التوقيع على ميثاق سياسي لإنشاء حكومة موازية في السودان

السودان: صدّ هجوم للمسيّرات لقوات "الدعم السريع" على شمالي البلاد

وتبنّت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وهي فرع لتنظيم "القاعدة"، مسؤوليتها عن الهجوم.

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