رئيسة FATF: أمريكا لا تتحكم في قراراتنا

أفادت وكالة مهر للأنباء؛ أنّ رئيس مركز المعلومات المالية "هادي خاني" مؤخرًا، وفي إطار جهوده للانضمام إلى مجموعة العمل المالي (FATF) والتأثير على عملية اتخاذ القرار في هذا المجال، نشر مراسلة له مع رئيسة مجموعة العمل المالي. في هذه المراسلة، أشار إلى إصدار مذكرة الأمن القومي من قبل رئيس الولايات المتحدة وأمره لوزير الخزانة بالحفاظ على الإجراءات ضد إيران في مجموعة العمل المالي، وذكر أن هناك مخاوف بشأن ما إذا كانت إجراءات مجموعة العمل المالي تجاه إيران تتأثر بسياسات الولايات المتحدة. لترد رئيسة مجموعة العمل المالي عليه قائلة إن مجموعة العمل المالي هي هيئة فنية، وأن قراراتها تُتخذ بشكل جماعي من قبل أعضائها.

في هذه المراسلة، أشارت رئيس مجموعة العمل المالي أيضًا إلى عملية ICRG (مجموعة مراجعة التعاون الدولي) كعملية تتعلق بمجموعة العمل المالي، حيث تُتخذ القرارات بالإجماع من قبل جميع الدول وليس من قبل رئيس مجموعة العمل المالي أو دولة معينة. من الضروري تذكير أن هذه المجموعة مسؤولة عن تقييم الإجراءات التي اتخذتها الدول للخروج من القائمة السوداء أو الرمادية، وحتى توافق هذه المجموعة، لا يمكن للدول دخول الجمعية العامة أو الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي لتغيير وضعها.

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