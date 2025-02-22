إطلاق أول خط للحافلات للكهربائية للنقل العام في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أحمد قيومي المتحدث باسم قسم العلاقات العامة في شركة حافلات طهران، في معرض شرحه لتشغيل حافلات هايدغر الكهربائية على أول خط كهربائي في العاصمة: "يبلغ طول هذا الخط 4.5 كيلومتر على طريق جمهوري - بهارستان، ويضم 10 محطات على طريق الذهاب و14 محطة على طريق العودة".

وفي إشارة إلى ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة في النقل العام، أضاف: "حاليا، تم تفعيل 10 حافلات كهربائية من نوع هايدغر على هذا الخط، بالإضافة إلى ذلك تعمل 25 حافلة جديدة من شركة خودرو سيرفيس شهر على هذا الخط".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة حافلات طهران: "إن إطلاق هذا الخط يعد خطوة مهمة نحو الحد من تلوث الهواء وتطوير وسائل النقل العام النظيفة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. ولا شك أنه مع تطوير هذا الأسطول سنشهد تغييراً إيجابياً في منظومة النقل في العاصمة".

وقال المدير التنفيذي لشركة حافلات طهران، في معرض شرحه للمواصفات الفنية لحافلات هايدغر المستخدمة في هذا الخط: "هذه الحافلات التي تم شراؤها لتوسيع أسطول النقل العام وتقليل التلوث البيئي، وتتمتع بمواصفات فنية وإمكانيات حديثة تجعلها خيارا مثاليا للسفر على الطرق الحضرية".

وأضاف: "إن هذه الحافلة الكهربائية مزودة ببطارية CATL LFP مصنوعة في الصين بسعة 422.87 كيلووات ساعة، ما يسمح لها بالسفر لمسافة تزيد عن 255 كيلومترًا".

وبحسب قوله، فإن نظام الإدارة الحرارية لهذه البطارية يتم من خلال التبريد السائل وهي مقاومة للظروف البيئية القاسية بدرجة قياسية من الحماية.

وتابع: "محرك هذه الحافلة مصمم بقوة 195,350 كيلووات وعزم دوران 1,400,3500 نيوتن متر، ويستخدم نظام تبريد سائل، كما تتمتع هذه السيارة بالقدرة على الوصول إلى سرعة 80 كيلومترًا في الساعة، وتتسارع من الصفر إلى 50 كيلومترًا في 10 ثوانٍ".

وأضاف قيومي: "إن الحافلة الكهربائية الجديدة تحتوي على 34 مقعدًا ثابتًا و2 مقعدين قابلين للطي، وتستخدم نظام تكييف الهواء VALEO".

وأشار إلى أن الحافلة مجهزة أيضًا بشاشات LCD للركاب، ومرايا جانبية مدفأة، ونظام مراقبة بزاوية 360 درجة، كما تتم إدارة الطاقة والوظائف من خلال نظام CAN-BUS ونظام إدارة البطارية (BMS)".

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