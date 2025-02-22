بدء تسليم الدفعة السابعة من الأسرى الإسرائيليين في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سلمت كتائب القسام الأسيرين أفرا منغستو وتال شوهام للصليب الأحمر الدولي في رفح جنوبي القطاع، ولاحقا يسلم 4 أسرى آخرين في مخيم النصيرات (وسط).

وبعد توقيع الصليب الأحمر على استلامهما، نقل منغستو وشوهام -وهما جنديان- إلى سيارات تابعة للمنظمة الدولية بعد أن صعدا على منصة نُصبت في ميدان المشروع شرقي مدينة رفح. وكان منغستو أسر بعيد دخوله قطاع غزة من مستوطنة زكيم عام 2014.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن التقدير الأولي للصليب الأحمر يشير إلى أن حالة الأسيرين المفرج عنهما مستقرة.

وشاركت في مراسم التسليم برفح والنصيرات عدة تشكيلات من كتائب القسام بينها وحدة الظل المسؤولة عن الأسرى.

/انتهى/