مساعد وزرير الخارجية الايراني في الشؤون الامريكية يلتقي وزيرة خارجية بوليفيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون الامريكية عيسى كاملي، مع وزيرة الخارجية البوليفية سيلندا سوسا لوندا خلال رحلة إقليمية إلى أمريكا الجنوبية، في إطار سياسة تعزيز التعامل مع أمريكا اللاتينية.

وفي هذا اللقاء، استعرض الجانبان آخر مستجدات العلاقات بين إيران وبوليفيا وأكدا على تطوير التعاون بين البلدين في المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف.

كما أجرى كاملي مشاورات ومناقشات مكثفة مع كبار المسؤولين من وزارة الخارجية والعدل والنيابة العامة البوليفية، وناقش التعاون على الساحة الثنائية وفي المحافل الدولية، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان، وأكد على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات القائمة بين البلدين والسعي إلى الاتفاق في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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