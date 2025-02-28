لقاء مساعد وزير الخارجية مع مسؤولين في الخارجية التشيلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الأمريكية عيسى كاملي، يزور تشيلي حاليا، في سياق تعزيز التعامل مع دول امريكا اللاتينية واجراء مشاورات مع كبار المسؤولين في هذا البلد.

هذا وقد التقى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الامريكية "عيسى كاملي"مع مساعد مساعد الشؤون السياسية ومديري الشؤون الاقليمية وحقوق الانسان في وزارة الخارجية التشيلية.

واستعرض الجانبان، في هذا اللقاء، القضايا ذات الاهتمام المشترك، واخر التطورات في العالم، ومنطقتي امريكا اللاتينية، وغرب آسيا.



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