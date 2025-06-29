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٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١:٥٨ م

وزیرة الطرق الايرانية: الأعداء أخطأوا في حساباتهم بشأن إيران

وزیرة الطرق الايرانية: الأعداء أخطأوا في حساباتهم بشأن إيران

صرحت وزيرة الطرق وبناء المدن: إن الحشود الغفيرة في طهران وهمدان لتوديع شهداء الاقتدار تُظهر أن الأعداء أخطأوا في جميع حساباتهم بشأن إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت فرزانة صادق، وزيرة الطرق وبناء المدن، اليوم (الأحد) في مراسم تشييع جثمان اللواء الشهيد علي شادماني، قائد مقر خاتم الأنبياء (ص): إن الشعب الإيراني لا يُقهر بجذوره وهويته العميقة، ولن تُحدث مثل هذه الأحداث أي خلل في وحدته وتعاطفه وتوافقه.

وأضافت: إن الحشود التي خرجت إلى الشوارع منذ أمس في طهران ومدن أخرى واليوم في همدان لتوديع شهداء الاقتدار تُظهر أن العدو أخطأ في جميع حساباته. إن الحماس الذي يسود بين الناس يدل على أن إيران هي إيران الإمام الحسين (عليه السلام).

وقالت وزيرة الطرق وبناء المدن: إن الحضور الجماهيري الكبير في همدان يُظهر دعم الشعب لقادة الثورة الإسلامية، وطالما استمر هذا الدعم، فلن يتمكن أي عدو من هزيمة إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1960053

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