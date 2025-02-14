وزيرة الطرق الايرانية تتفقد البنية التحتية للنقل في سويسرا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت الوزيرة فرزانة صادق خلال هذه الزيارة التفقدية على ضرورة تطوير التعاون الثنائي في مجال النقل.

وكانت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية قد وصلت إلى جنيف يوم الأحد الماضي على رأس وفد رفيع المستوى. وحضرت يوم الاثنين اجتماعا دوليا بعنوان "مستقبل النقل" والذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) في مقر المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف.

كما شاركت في الاجتماع الدولي للجنة النقل البري، وفي معرض شرحها لقدرات ومزايا النقل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أدانت العقوبات الظالمة والأحادية الجانب باعتبارها عقبة أمام التحرك نحو النقل الأخضر واستعرضت مواقف إيران في مختلف مجالات النقل.

وعلى هامش هذا الاجتماع، اجرت وزيرة النقل الايرانية 11 اجتماعاً ثنائياً مع وزراء النقل في الدول الآسيوية والأوروبية ورؤساء المؤسسات الدولية التي تتخذ من جنيف مقراً لها، بما في ذلك الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة (UNECE).

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