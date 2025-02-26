وزير خارجية اليمن: مطالبات ممثل الأمم المتحدة غير منصفة وغير عادلة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن موقع المسيرة، أكد "جمال عامر" وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية اليوم خلال مؤتمر صحفي: "موقفنا تجاه غزة كان موقفًا واضحًا ومبدئيًا، وقد استخدمنا حقنا في دعم فلسطين".

وأشار إلى العدوان الثلاثي ضد اليمن وكذلك الحصار الذي دام لأكثر من 10 سنوات من قبل الأعداء، مؤكدًا: "لم نستخدم خيار البحر الأحمر خلال هذه السنوات، وفعّلنا هذا الخيار عندما شهدنا اعتداءات وحشية ضد غزة".

وأضاف: "المؤامرات ضد اليمن مستمرة، والسعودية أداة في تنفيذ مخططات أمريكا ضد اليمن. بالطبع، لا يمكن لأمريكا حماية السعودية، كما لم تتمكن من حماية إسرائيل، ونحن مستعدون لكل خيار وتصعيد".

وفي سياق متصل، انتقد وزير خارجية اليمن بشدة التدابير الصارمة المفروضة ضد حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية فيما يتعلق بإطلاق سراح عناصر التجسس والمرتزقة المرتبطين ببعض الدول، قائلًا: "لقد حاولوا تغيير مواقفنا السياسية من خلال تصعيد الضغوط من قبل الهيئات الدولية، وفي هذا السياق بدأت منظمة الأغذية العالمية في تقليل مساعداتها لليمن".

كما انتقد بشدة ضغوط ممثل الأمم المتحدة على اليمن، قائلًا: "مطالبات ممثل الأمم المتحدة منا غير منصفة وغير عادلة".

وفي الختام، أكد أنه إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، فإن قيادة اليمن لديها القرار الأول والأخير في اتخاذ أي خيار تراه مناسبًا.

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