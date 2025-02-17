ايران تنفي الادعاءات الاعلامية حول ارسال اسلحة لليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، نفى صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن ضبط شحنة عسكرية مصنّعة في إيران كانت متجهة إلى اليمن، واصفًا إياها بالمزاعم الباطلة التي لا أساس لها.

وأشار إلى أن هذه الادعاءات تأتي في إطار حملة تضليلية تهدف إلى تشويه صورة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإثارة الفتن، وذلك بالتزامن مع زيارة المسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لها أي وجود عسكري في اليمن، وأن الأسلحة الموجودة في هذا البلد لا علاقة لها بإيران.