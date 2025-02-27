القائد العام للحرس الثوري: نقطع الطريق أمام الأعداء جوا وبرا وبحرا

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال اللواء حسين سلامي، خلال مراسم إضافة معدات جديدة إلى البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الخميس: "اليوم، تعلمنا سر البقاء ونعلم أن البلدان يمكنها البقاء في المعادلة إذا كانت قوية. لقد فهمنا أن كونك قويًا يعادل أن تكون محبوبًا وآمنًا".

وأضاف: "نحن أمة تسعى لإحياء الحضارة في هذه الأرض على أساس تعاليم الإسلام، ومن أجل البقاء في عالم اليوم المهدد فإننا نتحرك من منطلق القوة حتى يقبل العالم منطقنا".

وأكد سلامي على تطوير الأسلحة والمعدات الدفاعية في البحر، وقال: "البحر هو معركة النقاط مقابل النقاط، واليوم قمنا بزيادة قدراتنا في البحر".

وفي إشارة إلى الإضافات الحديثة والمتطورة التي شهدتها القوة البحرية للحرس الثوري خلال فترة الإضافة السادسة عشرة، قال: "بنفس الكثافة وبنفس المستوى من التقدم، يتم تنفيذ إضافات أخرى إلى صفوف الحرس الثوري".

وفي إشارة إلى التقدم المحرز في مجال سرعة القطع البحرية، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "اليوم نواجه ظاهرة السرعة في المجال البحری". من المهم أن تتمكن السفينة من التغلب على الاحتكاك بين الماء وسطح السفينة على سطح البحر لخلق سرعة تعادل 110 أو 120 كيلومتر في الساعة.

وفي الوقت نفسه، يمكنها إطلاق صاروخ بنفس السرعة أثناء الحركة. ومن الطبيعي جدًا أنه عندما نحاول قياس السرعة الأولية للصاروخ على الأرض، تضاف السرعة الأولية للصاروخ إلى سرعة السفينة، وهذا يعطينا سرعة أولية أعلى وحتى يجعل مدى صواريخنا أقوى من مداها الاسمي، وهذه أيضًا ظاهرة.

كما أعلن عن تحقيق قدرات دفاع جوي واسعة النطاق في البحر، قائلاً: "إن تمكن إخواننا من تحقيق قدرات دفاع جوي واسعة النطاق في البحر لجعل الحركة السطحية مستقلة عن الأضرار التي تلحق بها من الجو هي حقيقة جميلة أيضًا. كانت هذه في السابق جزءًا من تصميماتنا، لكنها اليوم أصبحت حقيقة واقعة".

وتابع في وصف القدرات الجديدة للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قائلاً: "معركتنا في البحر هي معركة كاملة، من منصات إطلاق الصواريخ في البحر إلى السفن غير المأهولة القادرة على تتبع الأهداف وضربها بذكاء، إلى السفن غير المأهولة القادرة على التحرك بدون طاقم وتسيير طائرات بدون طيار عن بعد، إلى الطائرات الذكية بدون طيار القادرة على البحث عن الأهداف وتدميرها. هذه القدرة على الاختيار هي قدرات أضيفت إلى هذه القوة في السنوات الأخيرة".

ووصف القائد العام للحرس الثوري الإيراني العقوبات بأنها حقيقة ملموسة، وأشاد بقدرة الشعب الإيراني على التغلب على آثارها، وقال: "كنا نعيش في مشهد واقع قاسٍ اسمه العقوبات". العقوبات لم تكن ظاهرة، العقوبات كانت حقيقة ملموسة وموضوعية تماما.

بالطبع لم تكن بسيطة، بل كانت معقدة وصعبة. أنا أستخدم صيغة الماضي لأن الشعب تمكن من القضاء تماما على أجزاء من تداعيات هذه العقوبات وإخمادها. الفن هو فن توجيه أمة يقودها قائد عظيم يقف في قلب هذه المواجهة. عندما يتم نقل هذه التوجيهات إلى مسرح العمل، فإنها يمكن أن تحبط العدو حقا في سعيه لتحقيق أهدافه. إن فن الشعب الايراني هو إحباط الأعداء في سعيهم لتحقيق أهدافهم.

أهنئ جميع قادة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على هذه الظاهرة المباركة وأشكر جميع الأحبة الذين يعملون ليل نهار لجعل هذه الثمار اللذيذة، هذه الثمار الجميلة، متاحة للأمة الإيرانية العظيمة.

وفي الختام أكد سلامي للشعب الإيراني أن أبناء هذه الأرض سوف يقطعون الطريق على الأعداء في البحر والبر والجو وسوف يطاردونهم حتى يستسلموا لإرادة الشعب الإيراني.

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