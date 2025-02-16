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١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٠٩ م

فريق النصر السعودي يصل إلى طهران بدون رونالدو

فريق النصر السعودي يصل إلى طهران بدون رونالدو

وصل منتخب النصر السعودي اليوم الأحد إلى العاصمة الايرانية طهران بدون نجمه كريستيانو رونالدو، لمواجهة بيرسبوليس في الأسبوع الثامن والأخير لدوري النخبة الآسيوي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل فريق النصر السعودي لكرة القدم، الذي غادر إلى إيران لمواجهة بيرسبوليس في الأسبوع الثامن والأخير لدوري النخبة الآسيوي، إلى طهران اليوم الأحد 16 فبراير/شباط الجاري.

ويتواجد في موكب هذا الفريق السعودي لاعبون مثل ساديو ماني وبروزوفيتش ولابورت وأنجيلو غابرييل ومحمد سيماكان، لكن كريستيانو رونالدو نجم النصر البرتغالي لم يذهب إلى طهران مع هذا الفريق.

ومن المقرر أن تقام هذه المباراة يوم الاثنين 17 فبراير الساعة 19:30 على ملعب آزادي، وفي حالة فوز فريق طهران الأحمر بهذه المباراة، سيتأهل إلى دور الـ16.

رمز الخبر 1954460

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