عرض بقيمة 800 ألف يورو من بيرسبوليس لمهاجم كونغولي

أفادت وكالة مهر للأنباء، تمكن نادي بيرسبوليس مؤخرًا من التعاقد مع سردار دورسون، المهاجم التركي من "ألانيا سبور"، بناءً على طلب إسماعيل كارتال، وهو الآن يبحث عن مهاجم آخر لتعزيز خط هجومه من الدوري التركي الممتاز. وذكرت وكالة "gazispor" أن كارتال، المدرب السابق لـ"فنرباغشة"الذي تم تعيينه كمدرب لفريق بيرسبوليس الأسبوع الماضي، طلب من إدارة النادي التعاقد مع "كريستوفر لونغوي" من غازي "عنتاب إف كي".

وفقًا لهذا التقرير، تواصلت إدارة نادي بيرسبوليس مع نادي غازي "عنتاب إف كي" للتعبير عن اهتمامها بضم هذا المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا. وقد قدم بيرسبوليس عرضًا بقيمة 800 ألف يورو لضم لونغوي، وعلى الرغم من أن النادي التركي لم يعلن موافقته على هذا العرض، إلا أن نادي بيرسبوليس مصمم على إتمام هذه الصفقة.

كريستوفر لونغوي، الذي لديه خبرة في اللعب مع أندية مثل لوغانو السويسري ويوفنتوس وسانت غالن السويسري، انضم إلى غازي عنتاب إف كي في صيف 2024 بعقد لمدة عامين. وقد شارك هذا الموسم في 18 مباراة مع الفريق وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

كما ترددت شائعات حول اهتمام نادي بيرسبوليس بالمهاجم الإنجليزي رايان كينت البالغ من العمر 28 عامًا. هذا الجناح الأيسر، الذي لعب سابقًا مع أندية مثل ليفربول وكوفنتري سيتي وبارنزيلي وبريستول سيتي وغلاسكو رينجرز، لعب تحت إشراف إسماعيل كارتال في "فنرباغشة" خلال موسم 2023-2024. وهو حاليًا بدون فريق ويعتبر لاعبًا حرًا.

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