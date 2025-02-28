مجلس دول الخليج الفارسي يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن مجلس التعاون دول الخليج الفارسي أدان بشدة الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على عدة مواقع في سوريا.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، في بيان، إن هذه الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد النهج المستمر في تقويض فرص السلام وزعزعة استقرار المنطقة، مشددا على أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وحاسم لوضع حد لهذه الانتهاكات السافرة، ومنع تفاقم التوترات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي الـ46 الذي أدان الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا بما في ذلك احتلاله للمنطقة العازلة على الحدود في انتهاك واضح لسيادة البلاد، واتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974، مشددا على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من كافة الأراضي السورية المحتلة، واحترامها لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

/انتهى/