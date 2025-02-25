افتتاح مؤتمر الحوار الوطني بخطاب الجولاني في دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن مؤتمر الحوار الوطني في دمشق افتتح اليوم بمشاركة نحو 600 شخصية سورية، في قصر الشعب، وينتظر أن يقرّ توصيات بشأن أسس المرحلة المقبلة.

وقد ألقى أبومحمد الجولاني خطابا خلال افتتاحية المؤتمر أكد فيه إن سوريا لا تقبل القسمة، وشدد على وحدة السلاح بيد الدولة.

وقال الجولاني في كلمة القاها أمام مئات الشخصيات المشاركة في مؤتمر الحوار في قصر الشعب بدمشق أن الثورة أنقذت سوريا من الضياع ولكن التحديات لا تزال كبيرة.

وأضاف أن "سوريا اليوم عادت إلى أهلها بعد أن سرقت على حين غفلة".

وتابع إن وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليس رفاهية بل واجب وفرض، مؤكدا أن السلم الأهلي واجب على أبناء الوطن جميعا.

وأشار إلى هناك جهات فرحة السوريين بانتصار الثورة ساءت جهات في الداخل والخارج، ودعا إلى توخي الحذر، مشيرا إلى ضرورة مراعاة أن سوريا في مرحلة إعادة بناء الدولة من جديد بعد كل ما لحق بها من خراب ودمار.

كما قال إن السلطات عملت خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين.

وبشأن شكل الحكم في سوريا مستقبلا، قال الجولاني "ينبغي ألا نستورد أنظمة لا تتلاءم وحال البلد ولا أن نحول المجتمعات إلى حقول تجارب لتنفيذ أحلام سياسية".

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