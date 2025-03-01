الإيراني مهدي قائدي يواصل مشواره مع اتحاد كلباء في الموسم المقبل

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم مهدي قائدي أداءً رائعًا في الموسم الحالي من الدوري الإماراتي مع نادي اتحاد كلباء، ويعد من أفضل اللاعبين في الدوري. نجح هذا اللاعب الإيراني صغير الحجم في تسجيل 10 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة في 16 مباراة، ما يدل على أنه في قمة تألقه الكروي.

ويحظى القائدي بشعبية كبيرة بين جماهير نادي اتحاد كلباء، وهو ما جعلهم يشعرون بالقلق بشأن رحيله بنهاية الموسم.

طمأن رئيس قسم الكرة بنادي اتحاد كلباء محمد اليماحي جماهير الفريق، وأعلن أن اللاعب مهدي قائدي سيلعب للفريق في الموسم المقبل، بحسب صحيفة البيان.

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء باللاعب القائدي ودوره الكبير في نتائج نادي اتحاد كلباء خلال الموسم الجاري، مؤكداً أن المفاوضات مع اللاعب لتمديد عقده واستمراره مع الفريق بدأت ومازالت مستمرة.

وأكد اليحيى أن اتحاد كلباء يسعى لتعزيز صفوفه سواء من حيث اللاعبين المحليين أو من حيث اللاعبين الأساسيين، وهو ما زاد من احتمالات رحيل الثنائي سامان قدوس وشهريار مغانلو عن الفريق.

وجلس قدوس على مقاعد البدلاء بشكل كامل في المباراة الأخيرة للفريق ولم يحصل على فرصة اللعب، لكن شهريار مغانلو دخل في التشكيلة الأساسية.

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