ثلاثة عملاء أوروبيين لمهاجم كرة القدم الايراني؛ هل يفارق مهدي قائدي "اتحاد كلباء" الامارتي؟!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المهاجم الايراني لكرة القدم مهدي قائدي يلعب حاليا على سبيل الإعارة في نادي اتحاد كلباء الإمارات. ويقدم هذا اللاعب الإيراني المتعاقد مع شباب الأهلي أداء رائعا في الموسم الحالي من الدوري الإماراتي بقميص اتحاد كلباء وهو في ذروة مسيرته الكروية.

وسجل قائدي ستة أهداف في الموسم الحالي من الدوري الإماراتي ليكون هداف فريقه رغم أنه ليس من كبار المهاجمين..انه انهى عام 2024 بأفضل طريقة؛ بحيث ساهم في تسجيل 27 هدفاً في 30 مباراة.

تألق المهاجم مهدي قائدي في صفوف اتحاد كلباء جعله محط أنظار ثلاثة أندية أوروبية، بحسب صحيفة 365 الرياضية الاماراتية. وذكرت صحيفة سبورت 365 أن نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز وأولمبياكوس اليوناني وريو آفي البرتغالي هم عملاء مهدي قائدي، وتحدثت عن احتمال رحيل هذا النجم الإيراني.

كما تتمنى جماهير نادي الاستقلال الايراني أن يعود مهدي قائدي إلى هذا الفريق في الشتاء بسبب ضعف اللاعبين ذوي الملابس الزرقاء في خط الهجوم، لكن هذا الاحتمال يبدو مستحيلا تماما بالنظر إلى العملاء الكبار الذين يمتلكهم هذا اللاعب وبالطبع حاجة ملحة لاتحاد كلباء له,

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