ما هي أهم المشاريع البحرية الإستراتيجية للعام الإيراني المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أهم القضايا المتعلقة بالتدابير والأولويات والبرامج البحرية التي تدرسها منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايراني للعام الإيراني المقبل الذي سيبدأ في اقل من عشرين يوم، تشمل تحسين جودة سلامة السفن التي تحمل العلم الإيراني وسلامة السفن الأجنبية، وتطوير العمليات التشغيلية الإلكترونية، وتحسين سلامة خدمات السفر البحري، فضلاً عن التخطيط للمهام اللازمة لتنفيذ الوثائق الأولية في مجال تنظيم السفن التقليدية.

وفيما يتعلق بتحسين جودة سلامة السفن التي تحمل العلم الإيراني وسلامة حركة السفن الأجنبية، فقد تم أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار من خلال تحسين جودة عمليات التفتيش والتدريب الداخلي والخارجي والتقييم المستمر ومراجعة البرامج والتعليمات، فضلاً عن جعل العمليات أكثر ذكاءً.

كما انه في مجال التطوير الإلكتروني للعمليات التشغيلية يتم تنفيذ هذا الملف من خلال عمليات تسجيل السفن، وعمليات بناء السفن وطلب الإصلاح في أحواض بناء السفن، وعمليات مراقبة العمليات البحرية.

ومن أهم القضايا التي يمكن ذكرها تحسين سلامة خدمات السفر البحري من خلال تحسين جودة أداء لجنة النقل البحري بحضور المنظمات الخارجية ذات الصلة، وتطوير برنامج منفصل لمراقبة وتفتيش سفن الركاب ونقل المركبات والركاب، والتقييم المستمر لمحطات الركاب بأقصى مشاركة من جميع الوحدات التنظيمية ذات الصلة، واستكمال عملية تسجيل القوارب مجهولة الهوية، ومتابعة بناء سفن ركاب جديدة من خلال منح التسهيلات من الصناديق التي تديرها منظمة الموانئ والملاحة البحرية، وكذلك السعي المستمر لمنح تسهيلات منخفضة التكلفة وطويلة الأجل لأصحاب السفن المتهالكة لإصلاح سفن الركاب.

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