نمو سهم الشركات المعتمدة على المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7% حتى عام 2028

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال "تورج أمرائي"، معاون تطوير الشركات المعتمدة على المعرفة في المعاونة العلمية والتكنولوجيا والاقتصاد المعتمد على المعرفة في رئاسة الجمهورية: "حاليًا، يبلغ سهم الشركات المعتمدة على المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الإيراني حوالي 2%، والهدف هو رفع هذا الرقم إلى أكثر من 7% بنهاية البرنامج السابع للتنمية (2028)."

وأضاف: "حاليًا، تصل المبيعات السنوية للمنتجات المعتمدة على المعرفة من الشركات إلى حوالي 260-270 تريليون تومان، ويجب أن يرتفع هذا الرقم لتحقيق الأهداف المحددة."

وأشار معاون تطوير الشركات المعتمدة على المعرفة في رئاسة الجمهورية أيضًا إلى وضع صادرات المنتجات المعتمدة على المعرفة، قائلًا: "تصل صادرات هذه المنتجات إلى نصف مليار دولار، بينما تبلغ إجمالي مبيعات الشركات المعتمدة على المعرفة (بما في ذلك المنتجات والخدمات) حوالي 2.5 مليار دولار سنويًا. ومع ذلك، فإن مبيعات المنتجات المعتمدة على المعرفة محدودة بحوالي نصف مليار دولار. يعتقد الخبراء أنه مع الدعم المناسب وإزالة العوائق الناتجة عن العقوبات، يمكن أن يرتفع هذا الرقم بشكل ملحوظ."

واعتبر أحد أهم العوامل لنمو الشركات المعتمدة على المعرفة هو زيادة الطلبات من قبل الجهات المشمولة بالمادة 5، قائلًا: "إذا قدمت هذه الجهات طلبات للسلع والخدمات من الشركات المعتمدة على المعرفة، يمكن لهذه الشركات أن تخدم البلاد وتزيد من حصتها في الاقتصاد."

وأكد أمرائي أن هناك عوامل متعددة تؤثر على مبيعات واقتصاد الشركات المعتمدة على المعرفة، وأن الانتباه إلى هذه الأمور يمكن أن يساعد في تحقيق الأهداف المحددة.

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