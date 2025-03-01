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٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٤:٣٧ م

استشهاد اثنين من قوات التعبئة في مدينة سراوان

استشهاد اثنين من قوات التعبئة في مدينة سراوان

استشهد اثنان من قوات التعبئة الايرانية اثر هجوم ارهابي في مدينة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت العلاقات العامة لقاعدة القدس للقوات البرية لحرس الثورة: " استشهدا حجة الاسلام والمسلمين صادق محمودي وميلاد دامن كشمن من أعضاء قوات التعبئة في مدينة سراوان في خطة تأمين مقر الشهيد سجاد سراوان، كانا عائدين إلى منزلهما من العمل في سيارة خاصة، على يد عملاء إرهابيين".

وأكدت العلاقات العامة لقاعدة القدس هذا الخبر وأعلنت عن بدء عملية مطاردة الإرهابيين واعتقالهم.
وتقع مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوجستان، وعلى بعد 347 كيلومترا جنوبي شرق زاهدان مركز المحافظة، وهي متاخمة لباكستان.

/انتهى/

رمز الخبر 1955021

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