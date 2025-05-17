احباط محاولة لتركيب جسم انفجاري في مدينة سراوان

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المركز الاعلامي لقيادة الشرطة بسيستان وبلوجستان اليوم السبت في بيان ان محاولة المخلين بالنظام والامن العام ممن قاموا صباح اليوم بتركيب جسم تفجيري على طريق دورية لمركز الشرطة في احد احياء مدينة سراوان، قد باءت بالفشل.

واضاف البيان انه في اعقاب هذا العمل المناهض للامن، تم تشكيل فرق تخصصية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد المنفذين والقبض عليهم موضحا انه سيتم الاعلان عن نتيجة ذلك للجماهير.

واكد البيان ان امن الجماهير هو خط احمر بالنسبة للشرطة، واي شخص يريد تجاوز هذا الخط الاحمر، فانه سيواجه برد فعل حازم من لدن قوات الشرطة.

يذكر ان مدينة سراوان تقع على بعد 335 كيلومترا جنوبي شرق مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان.

/انتهى/

