عراقجي يهنئ الامة الاسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب عراقجي في رسالة تهنئة مساء السبت: أتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى الشعب الإيراني النبيل والشعوب الإسلامية في العالم ونظرائي في الحكومات الإسلامية وكذلك المسؤولين المحترمين وأعضاء منظمة التعاون الإسلامي بمناسبة حلول شهر الخير والبركات شهر رمضان موسم الضيافة والرحمة الإلهية.

وأضاف: "إن هذا الشهر المشرق فرصة فريدة لتجديد وتقوية القيم الأخلاقية الرفيعة المشتركة بين المجتمع الإسلامي الواسع في العالم، وتعزيز السلام الداخلي، والابتعاد عن القبائح والاخلاق السيئة".

وقال عراقجي: "نأمل أن تمهد بركات ونور هذا الشهر العظيم الطريق للوحدة الإسلامية ونجاحات العالم الإسلامي، وأسأل الله تعالى مقدماً أن يتقبل الطاعة والعبادة من جميع المؤمنين والصائمين".

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