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٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٧ ص

عراقجي يؤكد على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات مع الأوروغواي

عراقجي يؤكد على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات مع الأوروغواي

أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، في رسالة بمناسبة تعيين وزير خارجية جمهورية الأوروغواي الجديد، على أهمية الاستفادة من الفرص والقدرات العديدة لتعزيز العلاقات وتحقيق المصالح للشعبين الإيراني والأوروغواياني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، في رسالة بمناسبة تعيين وزير خارجية أوروغواي الجديد، ماريو لوبيتكين، بمنصبه وزيرا للخارجية في جمهورية الأوروغواي الشرقية، وأشاد بالعلاقات التاريخية بين البلدين والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 120 عاما، وأكد على أهمية الاستفادة من الفرص والقدرات العديدة لتعزيز العلاقات بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

وفي هذه الرسالة، أعرب عراقجي عن أمله في "أن نشهد فتح فصل جديد في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الأوروغواي الشرقية وتعزيز المشاورات".

/انتهى/

رمز الخبر 1955001

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