لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد فترة من الانقطاع في رحلات شركة لوفتهانزا إلى طهران، هبطت رحلة لوفتهانزا رقم 600 القادمة من فرانكفورت في مطار الإمام الخميني قبل ساعات.

وكان المدير التنفيذي لمدينة مطار الإمام الخميني (رض) قد أعلن في وقت سابق أنه بناء على الخطط الموضوعة سيتم استئناف رحلات شركتي الطيران لوفتهانزا وأسترا في الأول والثاني من مارس/آذار على التوالي.

كما أفاد المدير التنفيذي لمطار الإمام الخميني عن نمو الرحلات الجوية والركاب خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الايراني الجاري، وأعلن أنه منذ بداية العام حتى نهاية فبراير/شباط، تم تنفيذ 47476 رحلة ركاب، بزيادة قدرها 4.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشهدنا أيضًا نموًا كبيرًا في رحلات الشحن بنسبة تزيد عن 69%.

وأوضح أن إجمالي عدد الركاب الذين تم نقلهم خلال هذه الفترة بلغ 7 ملايين و380 ألفا و590 راكبا، بنسبة زيادة بلغت 5.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يُشار إلى أن هذه الخطوط الجوية لم تطير إلى إيران منذ عدة أشهر، وذلك لأن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي كانت قد أوصت في إعلانها الصادر في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد الصراعات والتوترات في الشرق الأوسط وعدوان الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية، بأن تقوم شركات الطيران الأجنبية بإجراء تقييم أمني قبل التحليق فوق المجال الجوي الإيراني.

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