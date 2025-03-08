طارمي يتعرض للإصابة قبل مباراة فريقه إنتر ضد مونزا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيلتقي فريقا إنتر ومونزا في الأسبوع الثامن والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي "سيريا آ" الليلة في الساعة 23:15 على ملعب جوزيبي مياتزا.

وذكر "باسكواله غوارو"، الصحفي الإيطالي، أن مهدي طارمي، المهاجم الإيراني لإنتر، يعاني من إصابة في منطقة الفخذ. وأوضح هذا الصحفي أن طارمي كان يعاني من هذه الإصابة منذ فترة وجوده في بورتو، والآن عادت مشكلته لتصبح أكثر خطورة.

ولم تقدم وسائل الإعلام الإيطالية بعد معلومات دقيقة حول إصابة طارمي، ولا يزال غير واضح ما إذا كان سيتمكن من المشاركة في مباراة الليلة أم لا. يحتل إنتر المركز الأول في جدول الدوري برصيد 58 نقطة من 27 مباراة، ويسعى لاعبو سيموني إنزاغي للحفاظ على مكانتهم.

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