بزشكيان: تعزيز العلاقات مع العالم من أهم مهام الممثلين الإيرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايرني، مسعود بزشكيان، خلال استقباله ظهر اليوم الاربعاء، ممثلي وسفراء ايران الجدد لدى مقرات الامم المتحدة في فيينا ونيكاراغوا وسلوفينيا رضا نجفي ورامين زارع ومرضية افخم ان الجهود الرامية الى التعريف بقدرات البلاد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية والاكاديمية لبلادنا مع العالم وازالة العقبات وتوفير البنية التحتية لتسهيل التجارة الخارجية من بين اهم مهام وواجبات ممثلي وسفراء بلادنا في المحافل الدولية ومختلف البلدان وقال: "آمل ان تكون جهودكم في تنفيذ مهامكم الموكلة اليكم مثمرة وتؤدي الى نمو وتعزيز التفاعلات الخارجية لبلادنا مع المنظمات الدولية ودول المقصد".

وأكد الرئيس الايراني أن الحكومة الرابعة عشرة تسعى إلى أقصى قدر من التفاعل مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وتجنب الخلافات وتطوير السلام والأمن العالميين، ودعا ممثلي بلادنا وسفرائها الجدد في مقر الأمم المتحدة في فيينا ونيكاراغوا وسلوفينيا إلى العمل بجد لشرح آثار وعواقب العقوبات الأميركية الجائرة ضد الأمة الإيرانية وإظهار الحقيقة حول بلادنا والقضاء على الإيرانوفوبيا في البلدان التي يعملون فيها.

وفي هذا اللقاء قدم رضا نجفي ورامين زارع ومرضية افخم تقريرا للدكتور بيزهاكيان حول آخر مستجدات علاقات إيران مع المنظمات الدولية ومستوى العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع الدول التي سيقومون بمهامهم فيها.