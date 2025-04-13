ممثل إيران للأمم المتحدة في فيينا يلتقي الأمين العام لمنظمة (أوبك)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رضا نجفي السفير والممثل الدائم الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المكتب الأوروبي للأمم المتحدة في فيينا، وأجرى محادثات مع السيد هيثم القيس، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في بداية مهمته.

وفي هذا اللقاء، أشاد الأمين العام لمنظمة أوبك بالدور البناء والدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأنشطة أوبك. وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى طهران ولقائه بالرئيس بزشكيان، أعرب عن ارتياحه للتعاون والعلاقات البناءة مع ايران.

كما ناقش الاجتماع بعض التطورات والتحديات الاقتصادية الدولية التي أثرت على سوق النفط العالمية وأكد على أهمية تبني سياسات مشتركة وإجراءات ضرورية من قبل الدول الأعضاء في أوبك لمواجهة هذه التحديات وتحقيق استقرار سوق النفط.

ويُذكر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستترأس مؤتمر وزراء النفط لمنظمة أوبك في عام 2025. وسيجتمع مجلس محافظي أوبك في مايو 2025 وسيجتمع المؤتمر الوزاري في يونيو 2025 من هذا العام في فيينا برئاسة بلدنا.

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