حركة حماس تدين قرار كيان الاحتلال بقطع الكهرباء عن غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت حركة "حماس" في بيان: "تدين حركة المقاومة الإسلامية حماس بشدة قرار الاحتلال الصهيوني قطع الكهرباء عن غزة، بعد أن حرمها من الغذاء والدواء والماء، في محاولة يائسة للضغط على شعبنا ومقاومته عبر سياسة الابتزاز الرخيص والمرفوض".

وأضاف البيان: "إن قطع الكهرباء، وإغلاق المعابر، ووقف المساعدات والإغاثة والوقود، وتجويع شعبنا، يعد عقابا جماعيا وجريمة حرب مكتملة الأركان.

وأكدت حركة حماس أن "ممارسات الاحتلال تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقات الموقعة، وتجاوزا لكل القوانين والأعراف الإنسانية، في تأكيد جديد على أن الاحتلال لا يحترم التزاماته".

ولفتت "حماس" إلى أن "نتنياهو يسعى لتعطيل الاتفاق الذي شهد عليه العالم، محاولا فرض خارطة طريق جديدة تخدم مصالحه الشخصية على حساب حياة أسرى الاحتلال، ودون اكتراث لمطالب عائلاتهم".

وحذرت حماس من "مواصلة هذه الجرائم"، مؤكدة أن "الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يرضخوا لهذه الضغوط، وسيواصلون الصمود حتى تحقيق الحرية والانتصار".

واختتمت: "لا طريق سوى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق، والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية، وأي محاولة للمماطلة هي إضاعة للوقت، وتلاعب بمصير الأسرى".

وأعلن وزير طاقة الاحتلال، إيلي كوهين، مساء أمس الأحد، وقف بيع الكهرباء لقطاع غزة، ما سيؤدي إلى توقف فوري لتدفق التيار الكهربائي إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وكانت شركة كهرباء غزة، قد أعلنت أن "انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 519 يوما قد شكل كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وأشارت إلى "التحديات الكبيرة التي يواجهها الفلسطينيون في القطاع".

وأوضحت الشركة أن "غياب التيار الكهربائي أثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك المستشفيات، والمرافق الصحية، ومحطات المياه والصرف الصحي، مما زاد من معاناة المواطنين وفاقم الأزمات اليومية".

ودعت الشركة الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى "التدخل العاجل لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء في غزة"، مؤكدة أن "تأمين مصدر مستقر للطاقة بات ضرورة ملحة للحفاظ على حياة السكان وضمان استمرار الخدمات الأساسية في القطاع".

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