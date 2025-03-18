المتحدث باسم اليونيسف: الغارات الصهيونية تستهدف خياما ومنشآت تأوي عائلات نازحة في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، المتحدث باسم اليونيسف أشار إلى أن هذه الهجمات تأتي في وقت يعاني فيه السكان من ظروف إنسانية صعبة، حيث تفتقر العديد من العائلات إلى المأوى والمساعدات الأساسية.

وأضاف المتحدث أن الأطفال والنساء هم الأكثر تضررا من هذه الغارات، حيث يعيشون في ظروف قاسية تفتقر إلى الأمن والغذاء والرعاية الصحية. ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين، والعمل على حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

كما أشار إلى أن اليونيسف تعمل على تقديم الدعم للأطفال والعائلات المتضررة، بما في ذلك توفير المأوى والغذاء والرعاية الصحية، ولكن الجهود الإنسانية تواجه تحديات كبيرة بسبب استمرار الأعمال العدائية.

وفي ختام تصريحه، شدد المتحدث باسم اليونيسف على أهمية التوصل إلى حل سلمي للنزاع، يضمن حقوق المدنيين ويضع حدا للمعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا جراء الغارات التي تشنها طائرات الاحتلال الصهيوني في استئناف حرب الإبادة الجماعية التي بدأها العدو فجر اليوم الثلاثاء في قطاع غزة إلى 356 شهيدا.

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