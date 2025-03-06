قصف مسيرة إسرائيلية تجمعاً للفلسطينيين شرق بيت حانون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المركز الفلسطيني للاعلام أفاد نقلا عن مصادر محلية أن طائرة مُسيَّرة قصفت مجموعة مواطنين تواجدوا في إحدى طرقات بيت حانون.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في 19 يناير/ كانون الثاني، ارتكب جيش الاحتلال 962 خرقًا للاتفاق، أسفرت عن 98 شهيدا، وإصابة 490 آخرين، عدا عن عمليات قصف جوي وتجريف أراض وهدم منازل وتوغل دبابات.

وانتهت مساء السبت الماضي، المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط الماضي) مفاوضات المرحلة الثانية منه.

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