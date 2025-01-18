مصدر قيادي في حماس : سيتم الإفراج عن مقاومي حزب الله في المرحلة الثانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف مصدر قيادي في حماس للميادين أنّه سيتم تأجيل الإفراج عن جميع المعتقلين بعد الـ7 أكتوبر، بمن فيهم مقاومو حزب الله، إلى المرحلة الثانية.

ولفت المصدر، اليوم الجمعة، إلى أنّه سيتم، في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، إطلاق سراح أسرى محكومين قبل طوفان الأقصى.

وأضاف أنّه سيتم، في المرحلة الأولى أيضاً، الإفراج عن النساء والأطفال والمدنيين، والذين تمّ اعتقالهم في أثناء طوفان الأقصى.

والجدير ذكره أن الاحتلال الإسرائيلي نشر فيديوهات خلال عدوانه على لبنان، زعم أنّها عمليات أسر لمقاومي حزب الله، علماً بأنّ المقاومة الإسلامية في لبنان لم تصرح إيجاباً أو سلباً بأي معلومة بشأن هذا التفصيل.

وسبق أن كشف مصدر خاص في المقاومة الفلسطينية للميادين أنّ استعدادات القاهرة على قدم وساق "من أجل بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وأشار المصدر إلى أنّ الاستعدادات تتمحور حول تسليم الأسرى، والإغاثة، والمتابعة الميدانية لأي خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، "عبر حضور مصري وقطري وأميركي وإسرائيلي، إضافة إلى حماس".

وكشف مصدر فلسطيني خاص بالميادين تفاصيل عملية التبادل في اتفاق وقف إطلاق النار.

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