مقام رفيع في حماس: لن نتفاوض أبداً بشأن نزع السلاح

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن وكالة سما الفلسطينية، أعلن "إسماعيل رضوان" أحد قادة حركة حماس أن الاحتلال يسعى من خلال المراوغة إلى الهروب من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف: ندعو الأطراف الوسيطة للضغط على الاحتلال والالتزام بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

تأتي تصريحات رضوان بعد أن أكد "حازم قاسم" المتحدث باسم حركة حماس أنه قبل طرح المفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الكيان الصهيوني، يجب على هذا الكيان الإفراج عن المجموعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين.

و أضاف قاسم: سنواصل الضغط على الأطراف الوسيطة بشأن انتهاك الكيان الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار بدعم من الولايات المتحدة.

وشدد المتحدث باسم حماس على أنه قبل التفاوض حول تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار أو الاتفاق على المرحلة الثانية، يجب على الكيان الصهيوني الإفراج عن المجموعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين.

وأكد قاسم أن تمديد المرحلة الأولى مشروط بالقضايا المطروحة على طاولة المفاوضات والضمانات المقدمة لإجبار الكيان المحتل على تنفيذ التزاماته.

كما قال المتحدث باسم حماس إن الأطراف الوسيطة وحتى الولايات المتحدة يجب أن تقدم ضمانات جدية.

وأعلن مكتب بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، مساء السبت في بيان أن الأسرى الفلسطينيين في المرحلة الجديدة من الاتفاق لن يتم الإفراج عنهم حتى يتم تقديم ضمانات بالإفراج عن الأسرى الصهاينة دون إقامة "مراسم تحريضية".

وادعى مكتب رئيس وزراء الكيان الصهيوني أن حماس قد انتهكت الاتفاق من خلال إقامة "مراسم تحريضية واستخدام الأسرى الصهاينة لأغراض دعائية".

في حين أعلنت قناة "كان" التلفزيونية التابعة للكيان الصهيوني اليوم الاثنين أنه من المقرر أن يفرج الكيان عن مجموعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين قبل تبادل جثث أربعة من أسرى الكيان يوم الخميس.

شن الكيان الصهيوني، بدعم من الولايات المتحدة، حربًا مدمرة ضد سكان قطاع غزة من 7 أكتوبر 2023 حتى 19 يناير 2025 ، لكنه لم يحقق أهدافه المتمثلة في تدمير حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين من خلال الحرب، مما اضطره إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع هذه الحركة.

في 19 يناير 2025 ، تم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الكيان الصهيوني وحماس، والذي شمل ثلاث مراحل، استمرت كل مرحلة 42 يومًا.

تتضمن بنود المرحلة الأولى من هذا الاتفاق الإفراج التدريجي عن 33 أسيرًا صهيونيًا محتجزين في غزة مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين والعرب، والذي يُقدّر عددهم بين 1700 إلى 2000 شخص.

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