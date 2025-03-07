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٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٤:٠٥ م

لأول مرة.. 800 إسرائيلي يدخلون أراضي لبنان لزيارة قبر حاخام

لأول مرة.. 800 إسرائيلي يدخلون أراضي لبنان لزيارة قبر حاخام

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نحو 800 إسرائيلي دخلوا لأول مرة، اليوم الجمعة، الأراضي اللبنانية الحدودية لزيارة قبر حاخام يدعى آشي، وذلك تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يقع القبر، وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، مقابل مستوطنة مرغليوت على الحدود اللبنانية، حيث يمتد جزء منه داخل الأراضي اللبنانية.

وأفادت التقارير أن مئات الإسرائيليين توجهوا إلى الموقع خلال الأسابيع الأخيرة دون تنسيق مسبق، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بينهم وبين جنود الجيش الإسرائيلي، حيث حاول بعضهم عبور الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية، مما استدعى اعتقالهم من قبل الجيش الإسرائيلي.

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة أو الجيش اللبنانيين حول هذا الحادث.

/انتهى/

رمز الخبر 1955247

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