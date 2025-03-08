عراقجي: انعدام الأمن والاستقرار في سوريا لا يخدم إلا مصالح الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، الذي زار جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، أجرى محادثات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على هامش الاجتماع.

وفي هذا اللقاء أشار وزير خارجية بلادنا إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة في منطقة غرب آسيا، داعيا إلى تحرك حاسم وموحد من العالم الإسلامي لمنع المؤامرة الاستعمارية لتدمير فلسطين من خلال التهجير القسري لأهالي غزة أو ضم الضفة الغربية للكيان المحتل.

وأشار عراقجي إلى التطورات الخطيرة التي تشهدها سوريا، وأكد على مسؤولية الحكام السوريين الجدد في حماية أمن وأرواح جميع فئات وشرائح الشعب السوري، مؤكدا أن انعدام الأمن والاستقرار في سوريا لن يخدم سوى الكيان الصهيوني ويؤدي إلى استغلال الجماعات والعناصر الإرهابية والمتطرفة.

واعتبر وزير خارجية بلادنا العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا علاقة مميزة مبنية على المصالح المتبادلة للشعبين الإسلاميين والجارين العظيمين، وذكر أن الحفاظ على هذه العلاقات وحمايتها مسؤولية مشتركة لسلطات البلدين.

ومن جانب اخر أكد وزير الخارجية التركي أيضا على جهود تركيا في هذا الصدد، مشيرا إلى الاهتمام المشترك للدول الإسلامية بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحرره من الاحتلال.

وأشار أيضاً إلى الأهمية الكبيرة للعلاقات الثنائية بين تركيا وإيران وأكد عزم قادة هذا البلد على الحفاظ على العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات.

ووصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، يوم الخميس، إلى مطار جدة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وانعقد يوم الجمعة 7 مارس، اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن موضوع "عدوان الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والخطط المقدمة لتهجيره القسري من أرضه"، وذلك بناء على اقتراح من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في أمانة المنظمة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

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