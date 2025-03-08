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٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:٢٨ ص

عراقجي يعقد لقاءات منفصلة مع وزراء خارجية سلطنة عمان ومصر وتركيا وتونس

عراقجي يعقد لقاءات منفصلة مع وزراء خارجية سلطنة عمان ومصر وتركيا وتونس

التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأجرى محادثات منفصلة مع وزراء خارجية سلطنة عمان ومصر وتركيا وتونس في جدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي ووزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي التقيا وبحثا على هامش الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدة اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية.

دیدارهای جداگانه عراقچی با وزرای امور خارجه عمان و مصر

كما التقى وزير الخارجية الإيراني عراقجي، الجمعة 7 مارس وأجرى محادثات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على هامش الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

دیدارهای جداگانه عراقچی با وزرای خارجه عمان، مصر، ترکیه و تونس

كما جرى يوم الجمعة لقاء بين وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، على هامش الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بجدة.

وزير الخارجية الايراني يتباحث مع نظيره التونسي في جدة

وعقد ايضا لقاء بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتونس على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بجدة.

وانعقد الاجتماع الطارئ العشرون لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بشأن موضوع "عدوان الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والخطط المقدمة لتهجيره القسري من أرضه"، يوم الجمعة 7 مارس بناء على اقتراح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في أمانة المنظمة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

/انتهى/

رمز الخبر 1955266

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