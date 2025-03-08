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٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٨:٤٩ ص

وزير الخارجية الإيراني يناقش مع نظيره السعودي اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

وزير الخارجية الإيراني يناقش مع نظيره السعودي اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

ناقش وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي مع نظيره السعودي اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية وخاصة الوضع في فلسطين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزيري الخارجية الإيراني والسعودي السيد عباس عراقجي وفيصل بن فرحان التقيا وناقشا على هامش الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة اخر التطورات الاقليمية والدولية.

وفي هذا اللقاء، استعرض الجانبان وضع العلاقات الثنائية بين إيران والمملكة العربية السعودية وأكدا على عزم البلدين للمضي قدماً في تحقيق الهدف المشترك لقيادات البلدين لتطوير العلاقات في كافة المجالات.

كما استعرض الطرفان آخر التطورات الإقليمية والدولية وأكدا على ضرورة تعامل العالم الإسلامي مع التحديات خاصة فيما يتعلق بفلسطين المحتلة ومنع مؤامرة القضاء على فلسطين من خلال التهجير القسري لأهالي غزة من هذا القطاع.

/انتهى/

رمز الخبر 1955264

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