وزيرا خارجية إيران ومصر يؤكدان على تعميق تضامن الأمة الإسلامية مع فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، الذي زار جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي على هامش الاجتماع وبحثا القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية، خاصة الوضع في فلسطين المحتلة.

ورفض وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصر أي خطة تنطوي على التهجير القسري لشعب غزة وتعزيز مؤامرة التطهير العرقي وإبادة فلسطين، واعتبرا استمرار وتعميق تضامن الأمة الإسلامية والمجتمع الدولي مع الشعب الفلسطيني لتحريره من الاحتلال وإعادة بناء قطاع غزة ضرورة لدعم فلسطين، ورحبا بالقرار المشترك لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في هذا الصدد.

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