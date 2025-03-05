البادل تنس الإيراني یتغلب علی نظيره البحریني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المنتخب الإيراني للبادل تنس تغلب على نظيره البحريني بنتيجة 3-0 في مباراته الثانية ببطولة ند الشبا الدولية للبادل المقامة في الإمارات استعداداً للمرحلة المقبلة من هذه البطولة بعد أن خسر في المباراة الأولى أمام منتخب الإمارات بعد منافسات قوية بين الفريقين.

یذکر أن رياضة البادل (Padel) هي رياضة تجمع بين خصائص التنس والاسكواش. وتُلعب في ملعب أصغر حجماً من ملعب التنس، ويحيط به جدران زجاجية تُستخدم في اللعب، مثل الاسكواش.

و إن البادل هي رياضة من رياضات المضرب وعادةً ما تُلعب بشكل زوجي في ملعب مُغلق بحوالي 25% أصغر من حجم ملعب التنس.

فاز فريق الإمارات للبادل على فريق إيران بنتيجة (2 – 1) في بطولة ند الشبا لفرق البادل، بعد منافسات قوية بين الفريقين، حيث أنهى الثنائي الإماراتي ماجد الجناحي وأناو أياتس الجولة الأولى بالفوز بنتيجة 6 – 3 و 6 – 4 على الثنائي الإيراني فرشاد شاهي وأرشام مورادي.

فيما تمكن الثنائي الإيراني حامي جولستان وأريا روغني من الفوز بالجولة الثانية بنتيجة 6 – 2 و 7 – 6 على الثنائي الإماراتي فارس الجناحي وإنيجو جوفري.

وعاد فريق الإمارات للتقدم بعد فوز الثنائي إجناسيو فيلارينو وإنريكي جويناجا على الثنائي الإيراني بهادر بصيرت وأمير جمشيدي بنتيجة 6 - 1 و6 - 3. كما فاز فريق الكويت على فريق أستراليا بنتيجة (2 – 1)، وتغلب فريق هولندا على فريق السعودية بنتيجة 3 – 0.

وتقام بطولة ند الشبا الدولية للبادل في دبي خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس بمشارکة فرق من ایران والإمارات والبحرين والكويت وأستراليا وهولندا والسعودية.

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