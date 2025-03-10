رد فعل ترامب على المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عودته من فلوريدا إلى واشنطن بشأن المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا وإيران والصين: "لست قلقاً بشأن هذه المناورات".

تجدر الإشارة إلى أن مناورات الأمن البحري المشتركة بين إيران والصين وروسيا ستقام في منطقة شمال المحيط الهندي بمشاركة سفن حربية وسفن قتالية وبدعم من القوات البحرية الصينية والروسية، فضلاً عن سفن القوات البحرية للجيش والحرس الثوري الإيراني.

وردا على سؤال حول إمكانية لقاء الرئيس الصيني، قال ترامب: "نعم، نخطط لهذا اللقاء".

وأضاف: "لدي علاقة جيدة للغاية مع الرئيس الصيني..قد نتوصل قريبًا إلى اتفاق بشأن منصة TikTok، والكثير من الناس يريدون شراء تيك توك، والقرار بين يدي".

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