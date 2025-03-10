محلل سياسي أردني: أنصار الله جادة في تنفيذ تهديداتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المحلل السياسي "إن إعلان حركة أنصار الله عن استئناف عملياتها العسكرية في البحر الأحمر يعد خطوة جادة للغاية؛ فقد أثبتت الحركة أكثر من مرة أن أقوالها تتطابق مع أفعالها، وأنها تواصل استثمار كامل إمكاناتها لتحقيق أهدافها المعلنة، التي تسبقها دوما بتحذيرات".

وأضاف عياد في حديثه لـ "قدس برس" أن الحركة "تهدف من خلال هذا الإعلان إلى منح شرعية لتحركاتها العسكرية في البحر الأحمر خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن التحذير الذي أطلقته يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهذا يعكس أن لحركة "أنصار الله" رؤية استراتيجية عميقة في التعامل مع الوضع الراهن".

وتابع عياد قائلا: "أعتقد أن دعم حركة أنصار الله للشعب الفلسطيني يأخذ منحى جديداً، وهو يلقى ترحيباً واسعاً بين حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة؛ من المؤكد أن هذه التحركات سيكون لها تأثير كبير في الضغط على الولايات المتحدة و"إسرائيل" لفتح قنوات لإدخال المساعدات وتخفيف الحصار المفروض على القطاع".

وأشار إلى أن "هذه الدعوة تعتبر جدية للغاية، وأن احتمالية استئناف العمليات العسكرية عالية جداً، خصوصاً بعد أن تمكنت الحركة قبل أيام من إسقاط طائرة مسيرة من طراز MQ-9 أمريكية كانت تنفذ عمليات في منطقة الحديدة".

وأكد عياد أن "القوات المسلحة اليمنية جادون في تنفيذ تهديداتهم، وأنهم سيواصلون الضغط على أمريكا و"إسرائيل" ما لم يرفع الحصار عن قطاع غزة ويتوقف التجويع الذي يتعرض له".

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