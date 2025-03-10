برلماني إيراني: على بلغاريا ان تتخذ إجراءات لمنع الأعمال المعادية لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقت السفيرة البلغارية في طهران نيكولينا كونوا، وتحدثت مع عباس مقتدائي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية البلغارية، في مجلس الشورى الإسلامي.

وفي بداية اللقاء أكد مقتدائي على عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجاد لتطوير وتعميق العلاقات مع بلغاريا، وقال: "بناء على التاريخ الطويل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، هناك حاجة للتعبئة على مختلف المستويات الحكومية والبرلمانية".

وأضاف رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية البلغارية: "هناك تفاهم مشترك جيد بشأن القواسم المشتركة التاريخية والثقافية بين البلدين، وإيران ترحب بتوسيع التعاون والعلاقات على مختلف المستويات مع بلغاريا".

وأعرب نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني عن ارتياحه لتشكيل حكومة منظمة في بلغاريا، معرباً عن أمله في أن يبدأ توسيع العلاقات السياسية والبرلمانية مع بلدنا .

وأكد مقتدائي على ضرورة استمرار المشاورات السياسية بين البلدين، داعيا إلى تعزيز العلاقات في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وأعرب ممثل أهالي أصفهان في مجلس الشورى الإسلامي عن ارتياحه للعلاقات السياسية والاقتصادية الإيجابية بين البلدين، داعياً إلى تعزيز مستوى التعاملات رغم القدرات والإمكانيات العالية للبلدين في القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وأكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية البلغارية على أهمية العلاقات البرلمانية، معربا عن أمله في تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية البلغارية الإيرانية في المستقبل القريب.

وأكد مقتدائي على الدور البارز لبلادنا في مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية والإرهاب والتطرف، ودعا إلى تعزيز التعاون مع بلغاريا في هذه القضايا، وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتوقع من بلغاريا، باعتبارها دولة صديقة وعضو في الاتحاد الأوروبي، أن تلعب دوراً بناء وإيجابياً في العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي لمنع انتشار الأعمال المتطرفة والمعادية لإيران".

السفيرة البلغارية في طهران: بلغاريا ترحب بتجربة إيران في مجال النمو السكاني

وأعربت السفيرة البلغارية في طهران عن ارتياحها لتطور العلاقات بين البرلمانين البلغاري والإيراني واعتبرت توسيع وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات أمرا مهما، قائلة: "لقد مر ما يقرب من مائة وثلاثين عاما منذ بداية العلاقات بين البلدين، وقد عززت القواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين بلغاريا وإيران العلاقات بين البلدين بشكل أكبر".

وأكدت السفيرة البلغارية: "يمكننا تعزيز العلاقات وتعميق الروابط من خلال الاستفادة من القدرات الموجودة في مجالات السياحة والزراعة والثقافة وتطوير التعاون الثنائي".

وفي إشارة إلى المشكلة الديموغرافية التي تواجهها بلغاريا، أشادت نيكولينا بالإجراءات اللازمة لتوجيه الشباب في بلادها، وأضافت: "بلغاريا ترحب بأي حل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستفادة من الخبرة الإيرانية في قضية النمو السكاني".

وأكدت السفيرة البلغارية في طهران على أهمية توسيع العلاقات الاقتصادية ومواصلة التعاون المشترك بين البلدين، وشددت على الدعم المتبادل لمواقف كل منهما في المحافل الدولية والإقليمية.

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